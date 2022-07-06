Делегация комитета Союзного государства доставит гумпомощь жителям Донбасса

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Гуманитарные грузы, собранные на средства из союзного бюджета, отправляют в регион не в первый раз. Постепенно освобожденные от нацистов территории республики возвращаются к нормальной жизни.

Утром в Донбасс отправилась делегация постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии. Она доставит жителям республик гуманитарную помощь. И это уже не первая партия, собранная на средства из союзного бюджета. Возглавил делегацию госсекретарь Дмитрий Мезенцев.

Помимо продуктов, в Донбасс везут экипировку и инвентарь для юных спортсменов. Госсекретарь намерен посетить Донецкое училище олимпийского резерва и Луганскую академию.

Кроме того, Мезенцев планирует провести встречу с главой МИДа Донецкой народной республики Натальей Никоноровой.