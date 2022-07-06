Недешевое удовольствие: сколько стоит заграничное жилье уехавших из России звезд

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Разлетевшиеся по миру знаменитости не жалеют заработанных в РФ денег на роскошную жизнь. Алла Пугачева, Илья Прусикин из Little Big, Нюша и Анна Седокова арендуют дома, а Чулпан Хаматова купила свой.

Покинувшие Россию знаменитости тратят миллионы на жилье за рубежом. Массовая миграция звезд началась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Одни вспомнили о собственной заграничной недвижимости, другие арендовали апартаменты. Так, актриса Чулпан Хаматова поселилась в своем доме под Ригой, а в самой столице Латвии устроилась на работу в театр.

Чулпан Хаматова

Бывшая звезда московского «Современника» купила землю в экопоселке в 80 километрах от Риги еще девять лет назад. На участке возведен деревянный дом площадью 200 квадратных метров. Чтобы не тратить время на дорогу в периоды активных репетиций Хаматова снимает квартиру в городе. По словам близких артистки, она планирует сдать свою жилплощадь (158 квадратных метров) в Москве, чтобы постоянно арендовать жилье в Риге. Заработать получится около 300 тысяч рублей, тратить в районе 90 тысяч.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Примадонна с мужем и детьми Лизой и Гарри несколько месяцев провели в Израиле, а теперь поселились на вилле в Юрмале. Владелец, латвийский банкир, сдает российским знаменитостям двухэтажную виллу «Марта» площадью 2400 квадратных метров на особых условиях как постоянным гостям за три миллиона рублей. Для остальных она стоит от 70 до 90 тысяч евро (почти шесть миллионов) в зависимости от сезона. На территории — собственный кинотеатр, спа-центр, теннисный корт и огромная оранжерея. По соседству расположен дом подруги Пугачевой Лаймы Вайкуле.

Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big

Звезды рейв-группы из Петербурга, теперь уже из Лос-Анджелеса, сообщили о своем переезде в США совсем недавно. Только когда на сайте команды появилась соответствующая информация, основная масса поклонников узнала об эмиграции. Лидер коллектива Илья Прусикин считает, что только в америке можно стать по-настоящему знаменитым, получить мировое имя. Пока у него с возлюбленной и коллегой Софьей Таюрской нет своего жилья, они арендуют квартиру у океана за четыре тысячи долларов (234 тысячи рублей), пишет KP.RU.

Анна Седокова и Янис Тимма

Экс-солистка «ВИА Гры» уже пять месяцев живет в США вместе с сыном и супругом. Дочь артистки от предыдущего брака, ее воспитывает отец, теперь в любой момент может увидеться с мамой. Янис Тимма играет за американскую баскетбольную команду. Седокова купила две квартиры в Москве, за одну еще выплачивает ипотечный долг. Мечтает о своем доме на океанском берегу, а пока снимает виллу в Майами почти за три миллиона рублей в месяц.

Нюша

Певица Нюша с мамой, дочкой и крошкой сыном переехала вслед за мужем Игорем Сивовым в Дубай. Как говорила сама исполнительница, в Арабских эмиратах бизнесмену проще вести дела. Раньше он часто улетал за границу в командировки, и после долгих разлук семья решила быть рядом — собрали вещи и покинули Москву. В своем блоге Нюша активно рассказывает о новой жизни. Сейчас она снимает пятикомнатную квартиру с видом на Персидский залив за 4,5 миллиона рублей в год.

Ранее, писал 5-tv.ru, сестра Ольги Бузовой заявила о покупке заграничной недвижимости и больших переменах в жизни.