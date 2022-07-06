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Рискуя тысячами жизней граждан своей страны украинские власти используют для обороны предприятия химической промышленности.

Киев намеренно создает угрозу техногенных аварий, при которых могут пострадать тысячи мирных жителей. Для этого ВСУ используют объекты химической промышленности.

По данным нашего Минобороны, на предприятия стягивают тяжелую технику, боевики оборудуют огневые позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня.

«В Николаеве на территории предприятия „УкрХимТрансаммиак“ боевики оборудовали позиции артиллерии и РСЗО. В Харькове на предприятии „Харьков Химпром“ дислоцированы подразделения территориальной обороны и размещено тяжелое вооружение», — заявил начальник Национального центра по управлению обороной РФ Михаил Мизинцев.

Кроме того, националисты заминировали насосную станцию Славянской ТЭС. Туда специально завезли более шести тысяч литров жидкого хлора. емкости планируют подорвать при наступлении российских военных и подразделений ДНР.