Полиция спустя 20 лет нашла подозреваемого в девяти кровавых убийствах

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Со своими жертвами преступник расправлялся при помощи топора.

В Подмосковье задержали подозреваемого в жестоких и коварных убийствах двадцатилетней давности. Тогда жертвами преступника стали девять человек, с которыми он беспощадно расправился при помощи топора.

Ничего не предвещало беды

Инцидент с первыми семью убийствами случился в деревне Псотино Луховицкого района в феврале 2002-го. Никаких громких криминальных историй прежде там не происходило — жители вели тихую, размеренную жизнь. От посторонних глаз там мало что можно было утаить, сельчане слышали чуть ли не чих друг друга. Но и на маленькую дружную деревню пришлось исключение.

Завидная невеста

Все началось с того, как там вместе с дочерью поселилась девушка по имени Ольга. Как пишет сайт KP.RU, у нее была квартира в Москве — поэтому она была завидной невестой. Сначала с ней, предположительно, заключил фиктивный брак один азербайджанец, потом — второй. Последний муж, как говорили сельчане, и «сослал» супругу в Псотино, где у него был жилой дом. Туда с переездом Ольги стали часто приезжать гости. Причем молодые азербайджанцы привозили к ней молоденьких девушек из Москвы. Компания подолгу гуляла, готовила во дворе шашлыки и звала на огонек соседей. Но сельчане обходили дом стороной.

Добрая соседка

Однако с молодой матерью нашла общий язык соседка напротив Раиса Хардина — она часто угощала Ольгу молоком, картошкой и апельсинами. По доброте душевной. Но ей явно не отличался ее супруг Юрий с криминальным прошлым — за плечами у него два убийства, да и вообще дурная слава. Его боялись все соседи, да и сама супруга. Как-то она даже попросила соседку следить за шторами в ее доме — если занавески будут задернуты — значит, муж порешил.

Убийца с топором

И вот однажды занавески в доме не шевельнулись — соседи вызвали милицию. Участковый прямо на пороге в доме Хардиных наткнулся на тело Юрия с раскроенным черепом. Рядом, в комнате, на своей кровати лежала жена Раиса, которую лишили жизни прямо во сне. Опер пошел в дом напротив, чтоб расспросить о случившемся соседей, но наткнулся еще на более страшную картину. В большой комнате лежали окровавленные трупы — обнаженных парня и девчонки славянской внешности, рядом было тело одетого молодого кавказца. В соседней комнате на кровати оказались тела хозяйки с дочкой. Причем у Ольги на теле были следы двойного удара топором: на левом виске и шее, в области сонной артерии.

Предполагалось, что убийца хладнокровно избавлялся от всех, кто стал свидетелем кровавой расправы. Соседи поговаривали, что азербайджанцы не нашли общий язык. Сначала, по информации KP.RU, опера даже взяли хозяина дома, где жила Ольга. Он был одним из первых подозреваемых в страшных деяниях.

Еще два трупа

Однако через месяц очередное убийство случилось в Рязанской области. Там, в городе Ряжске, с признаками насильственной смерти правоохранители обнаружили еще два трупа — было возбуждено уголовное дело, а через полгода Московская областная прокуратура объединила его с делом об убийстве в Псотино. Но расследование затянулось на долгие годы. Только спустя 20 лет полицейским удалось найти подозреваемого — его поиском занимались несколько подразделений МВД, включая оперативников подмосковных Луховиц, управления уголовного розыска Московской области и десятого отдела Главного управления угрозыска России.

Порешил из-за неприязни

По данным официального источника 5-tv.ru, подозреваемым оказался 51-летний житель Ставропольского края Антатолий М. Прежде он был судим по трем уголовным статьям: за кражу, побои и финансовое мошенничество. Но за самые тяжкие преступления мужчине только предстоит ответить. Сейчас он находится в следственном изоляторе городского округа Зарайск Московской области.

На сегодняшний день, как гласит официальная версия, все преступления подозреваемый совершил «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

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