Одним меньше: под Лисичанском ликвидирован белорусский националист

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Так называемый батальон имени Калиновского, куда входил погибший Марчук, был сформирован в марте этого года.

Белорусский националист Иван Марчук ликвидирован в Донбассе. Боевик воевал на киевской стороне. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным «Брест», — сказал он журналистам.

В Белорусском МВД подчеркнули, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, который сформировался в марте текущего года, возбудили уголовное дело. Производство открыто по факту участия националистов в вооруженном конфликте за рубежом, пишет РИА Новости.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили Москву о помощи в защите мирного населения. В ответ страны Запада и ЕС начали поставлять вооружение националистам и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что группа хакеров выложила в открытый доступ информацию об украинских разведчиках.