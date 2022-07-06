IКЕА возобновит прием заявок на онлайн-заказы

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Распродажа будет длиться пока не остаток будет не реализован.

Компания IKEA решила провести масштабную распродажу перед уходом с российского рынка. Сайт российского подразделения предложил купить товары на онлайн-распродаже, однако в первый же день сайт не выдержал наплыва покупателей, и работа приостановлена на неопределенный период времени.

«По техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме», — указывается на портале.

По форме для онлайн-заказа это невозможно сделать, так как она не работает. Сообщается, что можно заказать не более 70 штук одного артикула, при этом сумма не должна превышать одного миллиона рублей.

«В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте», — пишется на сайте магазина.

Распродажа будет длиться несколько недель, пока весь остаток не будет реализован.

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