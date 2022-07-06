Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

Подконтрольные Киеву бандформирования постоянно издеваются над мирными жителями Донецкой народной республики. Не щадят ни детей, ни пожилых, ни инвалидов.

ВСУ возобновили обстрелы Донецка. Под удар попали сразу несколько районов — и вот первые кадры с места. Удары пришлись по жилым кварталам и промзоне. В Макеевке загорелись корпуса одного из предприятий. По данным властей, боевики ведут огонь из американских гаубиц.

Кроме того, накануне взрывы снарядов обесточили шахту имени Засядько, под землей в этот момент находились почти 70 горняков. Их удалось вывести на поверхность спустя несколько часов.