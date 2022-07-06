Можно ли купаться в холодной воде после инфаркта

Кардиолог Кореневич советует после инфаркта не отказываться от плавания и солнечных ванн

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

После операций на сердце и инфаркта не рекомендуется долго загорать и резко окунаться в холодную воду.

После инфаркта качество жизни может измениться. В день кардиолога Анна Кореневич рассказала, как правильно сердечникам вести активный образ жизни.

Эксперт утверждает, что солнце и плавание — одинаково полезны как больным, так и здоровым людям. Особенно, если человек привык к активному отдыху, ему будет легче восстановиться, не отказываясь от привычных увлечений. Тем не менее перенесенный инфаркт накладывает определенные ограничения на комфортный образ жизни.

«Первые полгода после инфаркта не рекомендуется резко погружаться в холодную воду, это может спровоцировать спазм коронарных артерий и даже внезапную остановку сердца», — рассказала эксперт.

Сердечнику не рекомендуется плавать в непрогретых озерах и реках. Тем более в проруби. Также, по словам кардиолога, опасными могут быть солнечные ванны, перенесшим инфаркт разрешается принимать их в определенное время суток.

«Принимать солнечные ванны только до 11 утра и после 18 вечера. В остальное время проводить время в тени», — объяснила кардиолог Кореневич.

Аналогичный совет эксперт дала людям, не имеющим проблем с сердцем. Длительное пребывание на солнце чревато ожогами и солнечными ударами на фоне перегрева. Это относится и к маленьким детям. Их пребывание на солнце также важно ограничить этим промежутком времени.

Эксперт уверяет, что для восстановления человека после инфаркта необходимо поддерживать хорошее настроение и бодрость духа.

«Например, вы всегда любили нырять в прорубь или плавать в реке, даже когда вода еще не нагрелась до комфортного уровня, но после инфаркта страшно это делать. Отказ от привычного образа жизни делает любого человека несчастными», — поясняет она.

Поэтому после инфаркта, погружаться в холодную воду надо постепенно и не за один раз. В простонародье это называется закаливанием.

«Сегодня вы погружаете стопы, завтра до колена, послезавтра бедра, потом тело и, наконец, голову», — пояснила медик.

Кореневич предупредила, что в процессе погружения в воду важно слушать свое тело и быстро реагировать на сигналы. При появлении дискомфорта необходимо выйти из воды. Заниматься закаливанием организма после инфаркта можно только после консультации с лечащим врачом-кардиологом.