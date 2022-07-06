Боррель: ЕС не собирается воевать с РФ

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет воевать с Россией

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Европе не нужен открытый конфликт с Россией, однако руководство Евросоюза назвало свое главное оружие.

Евросоюз не хочет войны с Россией. Об этом изданию Yomiuri заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, главным ответом на спецоперацию РФ на Украине останутся антироссийские экономические санкции. Боррель выразил мнение, что ограничительные меры уже оказывают влияние, а их эффективность в ближайшие несколько месяцев только вырастет.

Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля. Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили Москву оказать им военную поддержку в защите населения от геноцида киевской власти.

В ответ на действия российских властей, страны Запада и ЕС начали против РФ экономическую войну, а также поставки вооружений украинским националистам. Путин также отмечал, что политика Запада по сдерживанию России нанесет ущерб мировой экономике и ухудшит жизнь миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боррель заявил о нежелании ЕС перекрывать транзит между РФ и Калининградом.