В МВД сообщили о задержании трех петербургских генералов после допроса

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Высокопоставленные лица являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

В МВД заявили о задержании сразу трех генералов — помощника министра внутренних дел Сергея Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и экс-заместителя начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова. Пресс-служба ведомства подтвердила их задержание в рамках расследования дела по 285 статье Уголовного кодекса — о злоупотреблении должностными полномочиями.

Помощник министра внутренних дел Сергей Умнов (слева) и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов (справа). Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС / ТАСС; гибдд.рф

Следователи предполагают, что с 2016-го по 2020-й годы подозреваемые тратили на себя средства «Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО. По данным источников РЕН ТВ, только один из генералов может владеть незаконно нажитыми несколькими квартирами, земельными участками и яхтой за 800 тысяч евро (более 54 миллионов в пересчете на рубли — Прим. ред.). Следственные действия продолжаются, все трое фигурантов задержаны после допроса, в их домах проведены обыски.

Абакумов был задержан в Крыму. Прежде в отношении него уже возбуждалось уголовное дело о подделке больничного листа, которое, впрочем, было прекращено судом в прошлом году в связи с истечением срока давности. Тогда следователи полагали, что фигурант провел отпуск на курорте, хотя по документам три недели провел в кардиологическом отделении больницы в Тосно. Умнов задержан и доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке.

По данным заместителя председателя профсоюза МВД Санкт-Петербурга Александра Михайлова, который прокомментировал скандал с порочащими честь ведомства, уже, вероятно, бывшими коллегами, Семенов и Умнов были связаны не только профессиональными, но и приятельскими отношениями. Умнов пригласил товарища работать в МВД Петербурга и Ленобласти, и вскоре тот занял пост начальника ГИБДД.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Ростове-на-Дону арестовали создателя сети сообществ по героизации нацистов.