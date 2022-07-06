Фото, видео: depositphotos / rootstocks; 5-tv.ru

Женщина как будто предчувствовала, что с ее любимой внучкой случится несчастье.

Бабушка погибшей накануне десятилетней девочки рассказала о пережитой трагедии. Светлана Викторовна приехала в Донецк, как только узнала о гибели любимой внучки. В разговоре с корреспондентом «Известий» женщина с трудом выдавливает из себя слова, задыхаясь от рыданий.

«Бабушка я родная внучки своей, которая вчера погибла. Десять лет. Кому что сказать, где слова найти? Кто мне ее вернет?» — восклицает Светлана Викторовна.

Женщина как будто предчувствовала, что с ее любимой внучкой случится беда — в день трагедии она упрашивала дочь увезти малышку из города. Спустя всего несколько часов Светлана Викторовна узнала, что девочку разорвало снарядом.

«Я вчера только просила: доча, забери детей, приезжай ко мне. Это было десять утра, а в пять часов вечера это уже случилось», — сообщила она.

Накануне Вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по жилому району Донецка. Один из снарядов попал в десятилетнюю девочку. Смерть произошла на глазах ее матери.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите мирных граждан Донбасса. Глава России подчеркнул, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том как отчим жестоко убил девочку-инвалида.