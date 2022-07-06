Лавров считает враньем обвинения Киева в обстреле Москвой своих городов

Фото: Сайт Президента РФ

В ходе последних обстрелов Курска и Белгорода погибло пять человек.

Глава МИД Сергей Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города для того, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.

«Ну, если коротко, врут, и факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе», — цитирует министра URA.RU.

Лавров отмечает, вне зависимости от слов украинского президента Владимира Зеленского западные страны должны понимать и чувствовать всю ответственность за гибель мирного населения в Донбассе и других частях Украины, где Киев использует оружие стран запада для устрашения. Это можно назвать «государственным террором», уверен российский министр.

К слову, 3 июля Министерство обороны РФ сообщило, что украинские войска нанесли удары по территории России ракетами «Точка-У» и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Курска и Белгорода. В ходе таких обстрелов погибло пять человек, пострадало четыре. Всего разрушения различной степени были зафиксированы у 11-многоквартирных домов и 39-частных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдепе США ждут повод для встречи Блинкена и Лаврова.