Сверстницы надругались над семилетней девочкой под Петербургом

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Маму ребенка не на шутку испугали рассказы ребенка о пережитом насилии. Без вмешательства врачей не обошлось.

В пригороде Санкт-Петербурга семилетняя девочка подверглась сексуальному и психологическому насилию со стороны сверстниц. Ребенка в больницу привезла обеспокоенная мама.

По данным 5-tv.ru, девочка отдыхала в санатории в Курортном районе. В конце смены семилетняя малышка призналась матери, что две сверстницы зачем-то трогали ее за гениталии. Шокированная рассказом дочери женщина немедленно обратилась в городскую больницу, где пострадавшей поставили диагноз — подозрение на насильственные действия сексуального характера.

Девочку сразу же госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. По факту происшествия проводится проверка.

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