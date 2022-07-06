Россияне объявили в розыск теряющего разум Байдена: «Дедушка старенький, плохо говорит»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lawrence Jackson / Keystone Press Agency; 5-tv.ru

Петербург обклеили объявлениями о розыске пожилого человека, не ориентирующегося в пространстве и называющего себя президентом США.

Джо Байдена объявили в розыск — жители Петербурга помогают американскому посольству найти пожилого человека, который часто называет себя президентом США. На улицах Северной столицы появились объявления, какие обычно расклеивают волонтеры поисковых организаций. На них изображен Байден с полными надежды глазами, ниже описание внешности и контактный телефон. Номер посольства, как уже ясно.

Шутки над деменцией 79-летнего лидера Штатов набирают оборот и становятся все жестче. Особенно после того как стало известно о его желании переизбираться на второй срок в 2024 году. Ради наглядности — к тому моменту пойдет 82-й год жизни президента. А он уже сейчас читает речи по шпаргалке с точными указаниями вроде: «Садитесь на свое (!) место, будьте убедительны, скажите, что вы — мировой лидер».

Медицинские эксперты не раз указывали на конкретные признаки старческого слабоумия американского лидера, политологи и активисты призывали к импичменту, пока экономика страны окончательно не разрушена. Нередко в последнее время Байдена называют марионеткой соратников — членов демократической партии США. Его трясущимися руками они утянут Штаты на дно, после чего сделают козлом отпущения, говорила недавно обозреватель Тони Ларен в эфире Sky News Australia. Очевидно, Америка потеряла своего лидера. И петербуржцы решили помочь его найти.

«Дедушка старенький, может не помнить, где находится. Плохо говорит и не ориентируется в пространстве. Приметы: рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серые. Часто говорит, что он президент США», — сказано в объявлении.

Фото: 5-tv.ru

Электоральный рейтинг Байдена падает с каждым новым решением и очередным скандалом. Он не раз путал названия стран, имена собеседников, пожимал руку воображаемому собеседнику на публике. По данным, озвученным тем же каналом Sky News Australia, 71% граждан США не хотят его участия в выборах на второй президентский срок. А демократы тем временем якобы строят план его позорного свержения, чтобы скрыть собственные политические промахи. Петербуржцы, россияне, поможем Америке найти президента и передать родственникам, которые будут о нем заботиться и не дадут в обиду!

Ранее, писал 5-tv.ru, Джо Байден назвал НАТО угрозой самому себе.