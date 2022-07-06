Выплаты ветеранам ВОВ в России хотят повысить до 75 тысяч рублей

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В ближайшее время вопрос реализации важной инициативы обсудят в Госдуме.

Законопроект «Об изменениях в закон «О ветеранах» готовится к внесению в Госдуму. Согласно документу, ежегодная выплата для участников боевых действий в разгар Великой Отечественной войны может составить 75 тысяч рублей.

«Полагаем, что в нынешних условиях целесообразно установить на законодательном уровне денежную выплату к Дню Победы в ВОВ в размере 75 000 рублей ежегодно инвалидам, участникам войны, а также вдовам военнослужащих, погибших в период ВОВ, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников войны», — отмечали авторы инициативы.

Данную меру социальной поддержки считают очень важной, пишут «Известия». Однако неизвестно, как на нем скажется давление антироссийских санкций. По мнению экспертов, необходимо дождаться, какое решение по данному вопросу вынесут в Минфине.

Ранее 5-tv.ru писал о принятии Госдумой закона о статусе ветерана для участвующих в спецоперации на Украине гражданских.