Ожирение, вирус и не только: невролог рассказал, чем опасны поцелуи

Фото: Depositphotos / AntonioGuillemF

Романтика может сыграть со здоровьем злую шутку. Неужели проявлять нежность смертельно опасно?

Такое проявление чувств, как поцелуи, может вызвать в организме негативные последствия. Об этом рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

Как объяснил эксперт, во время поцелуя в микрофлору человека попадает инфекция. Организм может позитивно отреагировать на микробы партнера, и романтичный процесс станет причиной ускорения метаболизма и похудения.

Однако невролог подчеркнул, что ситуация зачастую складывается обратным образом. Микробиомы пары не сходятся и даже вредят друг другу, вызывая проблемы с пищеварением и, впоследствии, ожирение.

«Мы из худобы невероятной станем склонны к полноте. Все может быть и так, и иначе», — подчеркнул Павел Хорошев в беседе с URA.RU.

Также он прокомментировал распространенное мнение, что через поцелуи передаются такие опасные вирусы, как COVID-19 и оспа обезьян. Как отметил врач, при неправильной гигиене рта действительно есть риск заражения оспой и другими серьезными заболеваниями.

«Если человек соблюдает гигиену полости рта, то ничего опасного, как правило, такие поцелуи не несут. Единственное, что ввиду некоторых инфекций, которые сейчас в ходу, это оспа обезьян, которая может передаваться, например, коронавирус», — объяснил Хорошев.

Ранее 5-tv.ru приводил 25 интересных и малоизвестных фактов о поцелуях.