Она не так хотела? Почему деревянный крест внезапно исчез с могилы Крачковской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Поклонники звезды переживают, что на месте, где покоится звезда, похозяйничали вандалы. Или это не их рук дело?

Корреспонденты 5-tv.ru лично убедились, что на могиле советской и российской актрисы Натальи Крачковской на Троекуровском кладбище больше нет деревянного креста с ее фотографией. При этом взамен никакого надгробия не установлено — осталась только памятная табличка с датами жизни артистки. Вместе с этим на территории захоронения отсыпали гальку, что вызвало много вопросов у общественности.

Случайность ли?

Во многих СМИ по поводу инцидента уже написали, что могилу легенды советского кино сровняли с землей. Однако с таким замечанием в корне не согласились представители агентства «Ритуал». В Telegram-канале учреждения они пояснили, что на могиле звезды, напротив, провели комплексное благоустройство. Его выполнили по желанию ответственного за захоронение лица.

Не согласился с версией журналистов и общественности и сам сын покойной актрисы звукорежиссер Василий Крачковский. В комментарии изданию «Экспресс газета» он гневно задал встречный вопрос.

«Кому он нужен?! Как это, „его украли“, как вы думаете?!» — сказал Василий и бросил трубку.

К слову, именно на сына актрисы ее поклонники долгое время возлагали надежды на обустройство могилы звезды. Он и сам заявлял об этом. Но для начала планировалось перезахоронить отца рядом с матерью. Из-за организационной волокиты сделать это удалось только в 2021 году. Ожидалось, что после, в короткие сроки, появится и капитальное надгробие. По словам Крачковского, его должны изготовить грузинские мастера из нескольких видов камня. Однако памятника до сих пор нет, да и от старого след простыл.

Наталья Крачковская скончалась третьего марта 2016 года в возрасте 77 лет. За свою кинокарьеру она успела сняться более чем в 70 фильмах. В основном это были эпизодические роли, но часто своей харизмой она затмевала главных киноактеров. Больше всех артистку запомнили по работам «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев», «Человек с бульвара Капуцинов». Несмотря на огромную народную популярность в жизни актриса оставалась простым и очень открытым человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с могилой режиссера Владимира Меньшова.