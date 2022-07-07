Терапевт рассказала, как пережить резкую перемену погоды

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Врачи советуют избегать прогулок в самые жаркие часы, чтобы избежать теплового удара.

В ближайшую неделю ожидается, что погода будет непредсказуемой: невыносимая жара будет сменяться грозой и обильным дождями. О том, как пережить подобные явления, рассказала врач-валеолог и терапевт Надежда Чернышева.

По словам врача, при такой погоде, когда духота сменяется сыростью, тяжело приходится людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Для того, чтобы избежать инсультов и инфарктов, стоит перед началом «погодных скачков» принять все необходимые лекарства, выписанные врачом и избегать физической активности.

«Лучше не покидать дом в период с 11:00 до 15:00, когда солнце переходит в активную фазу, так как можно получить солнечный или тепловой удар. При этом сидеть весь день в помещении тоже не нужно — следует устраивать уличные прогулки на рассвете и после заката», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Также медик посоветовала периодически включать кондиционер и проветривать помещение, даже если на улице жара.

«Разница между температурой на улице и показателем при включенном кондиционере в комнате не должна превышать пяти градусов. Более того, струя от охлаждающего устройства не должна быть направлена на человека, чтобы избежать переохлаждения организма и простудных заболеваний», — сообщает Надежда Чернышева.

Чтобы пережить такие изменения необходимо соблюдать питьевой режим, принимать контрастный душ, контролировать рацион питания и в солнечную погоду, чтобы защитить на кожу нужно наносить солнцезащитные средства для защиты от ультрафиолета.

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