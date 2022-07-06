Губернатор Алиханов предложил построить выделенную дорогу в Калининград

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Для реализации проекта необходимо согласие литовской стороны. Возможно ли это?

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить выделенную железную дорогу в регион. Для реализации подобного объекта необходимо согласие литовских властей. Глава субъекта уверен, что есть серьезная необходимость в подобной дороге — проблем с доставкой грузов будет значительно меньше.

«Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», — подчеркивает губернатор.

Уточняется, что помимо грузов, речь также идет и о передвижении пассажиров. Например, можно рассмотреть вариант проложения автомобильной трассы, чтобы на литовской территории нельзя было с нее съехать. В случае согласия Литвы к реализации проектов можно приступать в самое ближайшее время, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Антона Алиханова по поводу снятия блокады с Калининграда угрозами.