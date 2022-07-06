Захарова сравнила ответ Госдепа о Лаврове с песней Бритни Спирс

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Представитель американского ведомства Нед Прайс заявил, что США ждут от России повода для двусторонних переговоров, но пока время для них еще не пришло.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о возможной встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с песней Бритни Спирс. Свой комментарий относительно ситуации она опубликовала в своем Telegram-канале.

Прежде Прайс ранее отмечал, что американская сторона считает текущий момент неподходящим для двусторонних переговоров, однако Штаты хотели бы, чтобы «Россия дала повод» для встречи Лаврова и Блинкена. Подобное мнение прозвучало из его уст также в мае этого года — время еще не пришло, говорил представитель Госдепа.

«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Бритни Спирс Baby One More Time: мое одиночество убивает меня, и я должна признаться, что все еще верю. Когда я не с тобой, я теряю рассудок. Дай мне знак, ударь меня еще раз, детка!» — написала Захарова.

Telegram / MariaVladimirovnaZakharova

Коллеге из Госдепа США представитель МИД РФ ответила словами из другой известной композиции «June Song». Близко к оригиналу их можно перевести так: «Июнь на исходе, твоя сила все меньше, и я улечу прочь от этой лжи».

Последний раз Лавров и Блинкен встречались в январе в Женеве на обсуждении представленных Москвой проектов договоров о гарантиях безопасности. Следующие очные переговоры были намечены на 24 февраля. Госсекретарь Штатов тогда высказывал надежду, что за это время «Россия не нападет на Украину».

Как известно, именно в этот день началась спецоперация по защите Донбасса, которую резко осудили США, а потом призвали весь мир изолировать РФ. С тех пор американцы с союзниками из НАТО и ряда западных стран ввели шесть пакетов санкций против Кремля. Москва подключилась в вооруженному конфликту по просьбе глав Донецкой и Луганской народных республик после очередного ряда артобстрелов по мирному населению со стороны украинской армии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Соединенные Штаты призвали операторов не устраивать России интернет-блэкаут.