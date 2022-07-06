Жители Харьковской области заявили о желании присоединиться к России

В Харьковской области заявили о стремлении региона присоединиться к РФ

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Не так давно российские войска полностью освободили регион от националистов. Экономическая интеграция территорий в состав необъятной уже началась.

Жители освобожденных территорий Харьковской области изъявляют желание присоединиться к России, сообщил глава ВГА области Виталий Ганчев.

«Наше управление идет к тому, что все-таки мы стремимся в Россию. И все люди сейчас, когда слышат от руководства, что здесь установилась власть, есть определенная вертикаль, они уже видят нормативно-правовые документы, которые мы издаем, видят, как заходит сюда рубль, очень плотно, занимая основную нишу экономики, и люди уже начинают перестраиваться», — цитирует его ТАСС.

По его словам, от жителей поступает много запросов на получение гражданства РФ. Эти настроения временная гражданская администрация встречает благосклонно.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Российскими войсками освобожден ряд территорий. Выдача российских паспоротов уже началась в Запорожской и Херсонской областях. Регионы нацелены стать полноценными субъектами РФ. Экономическая интеграция идет полным ходом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Херсонщина возрождают экономику после нескольких лет сильнейшего упадка.