Полет нормальный: сын Арзамасовой и Авербуха впервые осваивает небесные просторы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Одиннадцатимесячный Лева отправился в тур вместе с родителями. Кажется, ему понравилось.

Елизавета Арзамасова поделилась в соцсетях трогательным снимком. На нем семья молодой актрисы в полном составе: она, знаменитый супруг Илья Авебух и их малыш Лева. Все вместе они стоят на фоне самолета, на котором они прибыли из Москвы в Сочи. Для звездной четы это особенное событие, так как маленький Лева совершил своей первый в жизни авиаперелет.

«А у нас сегодня знаменательный день: Лев Ильич впервые в жизни совершил авиаперелет!» — написала актриса в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / LizaArzamasova

Звезда «Папиных дочек» рассказала, что годовалый сын стойко перенес дорогу. Всем интересовался в пути, проявил терпение и понимание. Возможно, Лева заглянет и на ледовое шоу к папе в ближайшие дни. Ведь для этого супруги и прилетели в солнечный южный город.

Елизавета Арзамасова и Илья Авебух долго скрывали свои отношения. Пара познакомилась еще во время одного из сезонов «Ледникового периода», где приняла участие молодая актриса. В 2020-м году в сети стали появляться совместные фото влюбленных, а потом они официально подтвердили свои серьезные намерения по отношению друг к другу. Вскоре состоялась и свадьба звездной четы. Почти год назад у них родился первый совместный ребенок — сын Лев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха поклонники сравнили с ангелом.