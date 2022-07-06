Тест: Угадай фильм с Нонной Мордюковой по одному кадру!

Актриса Ноябрина (Нонна) Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в Константиновке Донецкой области. Через некоторое время после рождения девочки ее родной отец погиб, и мама приняла решение переехать в город Ейск. Там она вышла замуж за Виктора Мордюкова. Отчим дал Ноябрине свою фамилию и отчество. Позже в этой семье появились еще два сына и три дочери.

Начало Великой Отечественной войны принесло много тягот Мордюковым. Отец ушел на фронт, а мама осталась одна с детьми. Нонна была старшей и активно помогала с делами. Отец вернулся еще до окончания войны, получив инвалидность. Но брак родителей через некоторое время распался.

В 1946-м Мордюкова покинула дом и уехала в Москву. Она с детства мечтала стать актрисой и надеялась на воплощение этой мечты в столице. Нонна Викторовна смогла с первого раза поступить во ВГИК.

Еще до окончания обучения состоялся ее дебют на экране. В 1948 году она сыграла роль Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия», что открыло для молодой актрисы мир большого кино.

После окончания ВГИКа Мордюкова некоторое время работала в театре, но вскоре покинула его, выбрав кино.

Нонна Викторовна получала множество предложений о съемках в кино. Часто в картинах она играла русских женщин с непростой судьбой. Проекты с участием Мордюковой получили стали любимыми и известными среди зрителей: «Чужая родня», «Добровольцы», «Все начинается с дороги», «Журавушка», «Бриллиантовая рука», «Родня» и другие.

После распада СССР карьера актрисы пошла на убыль. Она почти не появлялась в кино.

В делах сердечных жизнь Нонны Мордюковой была полна событий. На съемочной площадке она познакомилась со своим первым мужем Вячеславом Тихоновым. Их брак продлился 13 лет, в семье родился сын Владимир.

Некоторое время Нонна Викторовна находилась в отношениях с Борисом Андроникашвили, но официально замуж за него так и не вышла. К разрыву привели пристрастие мужчины к спиртному и безделье.

После расставания с Андроникашвили актриса не осталась одна. Она вышла замуж за Владимира Сошальского. Но этот брак продлился менее года.

Великая артистка дожила до преклонных лет. Нонна Мордюкова умерла 6 июля 2008 года в одной из московских больниц из-за сердечной недостаточности в возрасте 82 лет.