Непростые люди? Киркорова и Бузову заподозрили в связях с масонами

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Поведение звезд говорит само за себя. Какие странности заставили фанатов заподозрить их в причастности к тайному сообществу?

Поющую ведущую Ольгу Бузову и поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова заподозрили в связи с масонами. Знаменитости довольно странно себя ведут, считают фанаты. Но что именно их не устраивает?

Первый момент связан с тем, что Бузова необычно крестится. В частности, она складывает руки пирамидкой. Во-вторых, звезда «телестройки» предпочитает складывать пальцы в форме латинской буквы L. Уточняется, что все эти знаки имеют отношение к так называемым посвященным.

Помимо всего прочего, на слуху у поклонников одна Ольгина фраза. Речь идет о словах «мои люди всегда со мной». Есть мнение, что они могут нести в себе определенную мистику. Более того, похоже, что с точки зрения критиков, поддержку Бузовой оказывают влиятельные люди.

Что касается Киркорова, здесь все более прозрачно. В своих шоу певец может пройтись по кресту, надеть футболку с изображением масонского «глаза» или же зайти в церковь в костюме, предназначенном для сцены, пишет StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Бузова «косит» под дурочку.