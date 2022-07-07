Семья Юрия Шатунова осталась без денег: счета певца заморожены

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У семьи Шатунова огромное наследство, но они не могут его получить.

Семья певца Юры Шатунова собирается поставить ему памятник из бронзы, уже объявлен сбор средств. Однако у родственников почившего певца возникли финансовые проблемы — все счета заморожены. Об этом сообщил продюсер и директор покойного певца Аркадий Кудряшов.

Известно, что из коллег по цеху помочь деньгами готов Николай Басков.

«Спасибо ему. Коля сказал: «У нас в шоу-бизнесе были две знаковые фигуры: это Цой и Шатунов!» — приводит сайт KP.RU слова Аркадия Кудряшова.

Спустя год после ухода артиста, его жена и дети хотят установить ему памятник в полный рост. Потенциальные скульпторы могут принять участие в конкурсе на лучший эскиз. Для этого им необходимо отправить саму работу и описать свой опыт скульпторской деятельности.

Юры Шатунова не стало на 49-м году жизни в результате обширного инфаркта. По данным журналистов 5-tv.ru, в крови певца не было обнаружено следов алкоголя и наркотических средств.

Ему стало плохо во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. Певец пожаловался на острую боль и спазм в груди. Приятели сами отвезли его в ближайшую сельскую больницу, оттуда бригада реанимации доставила артиста в Домодедово, но спасти звезду врачам не удалось.

Часть праха Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище. Вторая часть будет доставлена в Германию, где исполнитель жил с семьей.

Гибель культового исполнителя хита «Белые розы» омрачают судебные тяжбы с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным, который не желает уступать права на песни группы. По многочисленным мнениям, именно судебный процесс подорвал здоровье Юрия Шатунова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звукорежиссер Пугачевой оскорбил покойного Юру Шатунова.