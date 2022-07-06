Партия демократов намерена избавиться от Байдена: «Сделают из него козла отпущения»

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Журналистка Томи Ларен в телеэфире заявила, что президента США ждет нож в спину от политических соратников, которые давно планируют «пустить его в расход».

Демократы США планируют оправдать свои политические промахи, «пустив в расход» президента страны и однопартийца Джо Байдена. Такое мнение в телеэфире высказала обозреватель Томи Ларен. За ожидаемый провал на промежуточных выборах в палату представителей в ноябре будет отвечать один только американский лидер, хотя именно политика демократов привела к плачевному состоянию экономику Штатов, считает журналистка.

В студии австралийского телеканала ведущая озвучила результаты опроса, согласно которому 71% граждан США не хотят участия Байдена в выборах на второй президентский срок. Рейтинг главы государства в последние месяцы упал до 34%. Положение невыгодное, и демократическая партия уже сейчас готовится найти, как говорится, крайнего.

«Демократы собираются подождать и посмотреть, как там будет в ноябре. И когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. Они сделают из него козла отпущения — не свою политику, а самого Джо Байдена… Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали», — заявила Ларен в эфире Sky News Australia.

По мнению журналистки, глава Штатов — не более чем марионетка в руках партии. Но рядовых американцев заставят думать, что именно он является причиной всех их бед и главным злом. Вероятно, вместе с ним в опале окажется и вице-президент США Камала Харрис, полагает обозреватель. Прежде ее считали претенденткой на место Байдена, но теперь едва ли кандидатура будет рассмотрена. Ларен считает, что на пост главы государства в 2024 году демократы выдвинут губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голливудский актер Джон Войт, отец Анджелины Джоли, публично призвал американцев добиться импичмента Джо Байдена.