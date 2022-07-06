Семья Юры Шатунова объявила конкурс на создание памятника певцу

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Внести свою лепту в плане финансов может любой желающий. Родственники Шатунова сообщили, каким они хотят видеть будущий монумент.

Объявлен конкурс на лучший эскиз будущего памятника певцу Юре Шатунову. Монумент будет установлен на Троекуровском кладбище на могиле кумира россиян. Выбирать лучшую работу будут супруга и дети артиста. Конкретные сроки не оговариваются, поскольку памятник должен получиться достойным памяти Шатунова.

Согласно пожеланиям родственников, это будет бронзовая скульптура в полный рост, которая должна подходить под размеры два метра на один метр восемьдесят сантиметров, пишет aif.ru.

При желании поклонники музыканта также могут поучаствовать в сборе средств, так как монумент носит «народный характер».

Юры Шатунова не стало на 49-м году жизни в результате обширного инфаркта. По данным журналистов 5-tv.ru, в крови певца не было обнаружено следов алкоголя и наркотических средств.

Ему стало плохо во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. Певец пожаловался на острую боль и спазм в груди. Приятели сами отвезли его в ближайшую сельскую больницу, оттуда бригада реанимации доставила артиста в Домодедово, но спасти звезду врачам не удалось.

Часть праха Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище. Вторая часть будет доставлена в Германию, где исполнитель жил с семьей.

Гибель культового исполнителя хита «Белые розы» омрачают судебные тяжбы с продюсером группы «Ласковый май» Андреем разиным, который не желает уступать права на песни группы. По многочисленным мнениям, именно судебный процесс подорвал здоровье Юрия Шатунова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Юра Шатунов познакомился со своей женой.