Миро «разнесла» дом Пугачевой и Галкина в Латвии: «Разит старой канализацией»

Фото: Instagram* / alla.pugacheva

По данным светской сплетницы, аренда «ветхой виллы на подпорках» обходится знаменитостям в 100 тысяч евро в месяц.

Вилла, которую за 100 тысяч евро (более шести миллионов рублей) арендуют в Юрмале Алла Пугачева и Максим Галкин, буквально разваливается на глазах, пишет в своем блоге светская сплетница Лена Миро. По ее мнению, супруг испытывает на прочность здоровье певицы, заставляя ее жить в несоответствующих возрасту условиях.

Как известно, после начала спецоперации РФ на Украине, которую Галкин резко осудил, пара уехала с детьми в Израиль. Недавно знаменитое семейство заметили в Латвии. Как говорила прежде журналистам Пугачева, об их эмиграции речи не идет, только об отпуске, после которого путь только один — домой. В сентябре, отмечала народная артистка РФ, ее дети пойдут в свою столичную школу.

«Сначала увез бедную старушку в израильское пекло, в котором лично я летом находиться не могу. Теперь вот перетащил в Юрмалу в виллу за 100 тысяч евро в месяц. Вилла ветхая, как и сама „наше все“. Штукатурки и подпорок много, а крепости в фундаменте нет. Даже от фотографии фасада разит плесенью и старой канализацией», — пишет Лена Миро.

Блогер не понимает, зачем Примадонне все эти переезды и что она собирается делать в Юрмале. Кроме того, антироссийские настроения в Латвии очевидны — переехавшая под Ригу актриса Чулпан Хаматова уже играет на сцене соответствующие спектакли, ее вынуждают регулярно извиняться за отечество в интервью и приветствуют каждый осуждающий Москву комментарий. Миро уверена, что «деликатно отмолчаться» в Юрмале у Пугачевой не получится, как это удалось в «расслабленном Израиле».

«Потребуют и высказаться, и многократно прощения попросить лбом об пол, если вдруг Алла сунет нос за ворота виллы», — отметила Миро.

При этом Максим Галкин, продолжает автор, энергичен как никогда. Он не только путешествует, но и активно работает, организовывает концерты, выступает, не забывая наполнять монологи едкими шутками в адрес России, ее властей и граждан. У юмориста сейчас, колет его блогер, - настоящее приключение. Но пожилой супруге оно должно быть в тягость хотя бы в силу возраста.

«Ей бы сейчас в замке под одним пледом с другом Юдашкиным сидеть и закатом под пипетку коньячку любоваться, а не в беженцев играть. Тем более, какие они беженцы в вилле за 100 тысяч евро в месяц и с орденом на груди, врученным лично Путиным?» — вопрошает Миро.

Постепенно звезды перебираются поближе к России, что наводит на мысль о скором возвращении. Как писал ранее 5-tv.ru, певец и телеведущий Сергей Минаев не сомневается — Пугачева и Галкин еще появятся в Москве. Но как встретят их разочарованные поклонники? Придется ли отвечать за свои слова или слава прощает все?

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