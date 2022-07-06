Хакеры RaHDIt выложили в открытый доступ информацию об украинских разведчиках

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Разведчики среди посольских резидентур раскрыты в ряде стран. Какие из них обозначены?

Данные украинских разведчиков попали в сеть. Этому поспособствовала так называемая группировка хакеров, именующих себя RaHDit или «Злые русские хакеры».

По имеющейся информации, в открытом доступе оказались данные тысячи работников Главного управления разведки военного ведомства Украины.

Согласно комментариям к опубликованной записи, взломщикам помогла уязвимость защиты Центрального управления ГУР. Оно располагается на Рыбальском острове в Киеве. Кроме того, были применены методы анализа данных по моделям поведения пользователей.

Таким образом, раскрыты разведчики-представители посольских резидентур в ряде стран. Среди них Индия, Австрия, Вьетнам, ЮАР, Италия и другие, пишут РИА Новости.

Отмечается, что данная утечка является самой крупной для разведки украинской стороны с начала спецоперации.

До этого, «Злыми хакерами» были опубликованы данные 700 сотрудников СБУ. В начале июня в сеть попала не только персональная информация сотрудников, но и их «нетрадиционные интересы».

Россия начала спецоперацию на территории Украины в конце февраля в связи с обострением обстановки. Власти ЛДНР попросили Москву признать их суверенитет и оказать военную поддержку в защите населения от геноцида киевских властей.

В ответ на действия РФ, страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер, объявив российской стороне экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал об обнародовании подноготной 700 сотрудников СБУ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.