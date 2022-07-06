Звездные старички: Борис Моисеев стал самым богатым пенсионером

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Размер пособия знаменитостей зависит не только от выслуги, но и от почетных званий, полученных за вклад в российскую культуру.

Многие знаменитые российские пенсионеры продолжают выступать для своих поклонников и по-прежнему могут похвастаться солидными гонорарами. При этом в соответствии с возрастом им положены выплаты от государства. Сколько же получают звезды и почему, несмотря на известность, суммы разнятся от 14 до 85 тысяч рублей?

Известный ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов в свои 85 лет все еще тепло принимается публикой, является желанным гостем популярных проектов, принимает участие в модных фотосессиях и регулярно получает новые предложения. Дроздов — заслуженный журналист РФ, лауреат многих премий, его пенсия составляет 30 тысяч рублей.

Певец, танцор и хореограф Борис Моисеев к 68 годам обеспечил себе внушительное пособие. Как заслуженный артист России он получает прибавку, и пенсия составляет 85 тысяч. Также, по данным Teleprogramma.pro, опубликованным в Telegram, ему ежемесячно поступают авторские отчисления в размере 150 тысяч рублей.

Народная артистка РФ Алла Пугачева в свои 73 года уже не дает концертов, хотя изредка появляется в телеэфирах по особым случаям. Ее пенсия — 45 тысяч, однако едва ли этой суммы достаточно хотя бы для оплаты электроснабжения ее огромного замка в подмосковной деревне Грязь. Сейчас, после нескольких месяцев жизни в Израиле, освистанная поклонниками и коллегами певица с мужем Максимом Галкиным, которому за неуместные шуточки может грозить срок, и детьми отдыхает на роскошной вилле в Латвии, но к сентябрю обещает вернуться на родину.

76-летний телеведущий и бессменное лицо «Поля чудес» Леонид Якубович получает пособие в 23 тысячи рублей, а его 60-летняя коллега Роза Сябитова и того меньше — всего 14 тысяч. Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров к 62 годам заработал пенсию в 33 тысячи. Выплаты, равносильные средней зарплате, назначены актрисе Ларисе Гузеевой и писателю Евгению Петросяну. Они получают 45 и 55 тысяч рублей в месяц соответственно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Леонид Якубович рассказал, как распоряжается своей пенсией, которую считает вполне приличной.