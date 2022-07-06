План Германии по замене российского газа с треском провалился

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В первой половине 2023 года вице-канцлер ФРГ планировал доставить 13 миллиардов кубометров газа, но что же пошло не так?

Планы заменить российские энергоносители при помощи поставок СПГ провалился. Об этом в рамках беседы с немецким изданием Bild рассказал парламентарий бундестага Торстен Фрай.

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек хотел реализовать план по доставке морскими путями в Германию 13 миллиардов кубометров газа в первой половине следующего года. Достижение цели помогло бы в замене московских ресурсов.

«Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища», — приводит слова Фрая издание EADaily.

По словам судовладельцев, Берлин не имеет возможности найти необходимые для перевозки СПГ суда. В немецком торговом флоте попросту нет танкеров-газовозов, способных к перевозке СПГ на большие расстояния. Спрос на них довольно высокий с учетом того, что весь мир располагает 500 подобными танкерами.

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