Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине

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Их уже успешно использовали при защите Донецкой народной республики.

Российские электромагнитные комплексы «Ступор», которые борются с беспилотными летательными аппаратами, впервые применили во время военной специальной операции на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские электромагнитные комплексы „Ступор“ впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — сказал собеседник.

Он добавил, что аппараты эффективны и удобны в использовании. По его словам, «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Источник отметил, что необходимость таких переносных антидронов стала очевидна из-за большого количества БПЛА и коптеров ВСУ.

Собеседник отметил, что технику успешно используют на западе Донецкой народной республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удар по позициям боевиков при помощи РСЗО «Смерч».