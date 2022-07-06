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Вячеслав Добрынин рассказал, почему пропал со сцены после микроинсульта

Екатерина Иванова 417

Певец Добрынин пожаловался на слабость после микроинсульта

Вячеслав Добрынин рассказал, почему пропал со сцены после микроинсульта

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Композитор перенес микроинсульт в 2018 году, но до сих пор не смог до конца восстановиться.

Певец Вячеслав Добрынин ощущает постоянную слабость. Об этом он рассказал в эфире ТВЦ.

Четыре года назад музыкант пережил микроинсульт. Несколько лет после этого он не появлялся на светских мероприятиях, а год назад он первый раз посетил телевидение. Добрынин рассказал о своем здоровье.

«3 года я болел. На данный момент мне плохо, если сравнивать с тем временем, когда я был здоров. Сейчас в моей жизни есть болезнь, плохое настроение и самочувствие», - сказал артист.

Он добавил, что не торопится возобновлять деятельность, но и не собирается ставить на себе крест. По его словам, он не ходит на съемки, потому что устает и ему сложно разговаривать. Однако он заверил, что все нормально.

Добрынин надеется, что ему скоро станет легче, и он начнет петь.

Как ранее писал 5-tv.ru, невролог Ринат Акбаров оценил шансы 76-летнего Добрынина на успешное восстановление.

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