Губернатор Алиханов: добиться снятия блокады с Калининграда можно только угрозами

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Губернатор рассказал, что пытается вернуть разговор в экономико-логистический ракурс.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в беседе с РИА Новости, как можно снять блокаду с региона. Он считает, что добиться этого можно только угрозами ответных действий.

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться», — сказал глава Калининградской области.

Он отметил, что спокойный разговор «до собеседника не всегда доходит». Губернатор назвал это прискорбным.

Алиханов отметил, что пытается вернуть разговор в экономико-логистический ракурс. Он считает, что так нужно «спокойно и доходчиво все всем объяснить». Алиханов уверен: Россия близка к разрешению ситуации.

Литва 18 июня наложила запрет на транзит всех попадающих под санкции товаров, даже по железной дороге. Россия осудила действия литовских властей и расценила их как агрессивное и недружественное поведение, а также заявили о подготовке ответных мер.

Как ранее писал 5-tv.ru, разблокировать транзит товаров в Калининградскую область просила даже Германия.