Стало известно, куда уехала из-за угроз убийством экс-глава Австрии Карин Кнайсль

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

Местонахождение бывшего политика выдал геотег в социальных сетях.

Сбежавшая из-за угроз убийством бывший австрийский политик и экс-глава МИД Карин Кнайсль выдала свое местоположение. Она указала в личном Twitter-аккаунте, что находится в Ливане.

Известно, что в 2018 году политик находилась в Австрии, но уже в 2021-м ее локация изменилась. Копии, сохраненная в Internet Archive, выдают сообщение об ошибке, отмечает РБК.

Ранее западной прессе стало известно, что Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз расправой. В диалоге с журналистами она заявила, что была вынуждена покинуть родину.

Карин Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии с 2017 по 2019-й. В мае 2022-го СМИ столо известно, что Европарламент планирует принять резолюцию в отношении бывшего министра Австрии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль негативно относилась к санкциям США.