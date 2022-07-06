Борьба Меган Маркл и Кейт Миддлтон определила будущую королеву Великобритании

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Интернет-пользователи считают, что борьба за трон ослабила рейтинг двух скандальных претенденток.

Британские СМИ писали, что невестки Елизаветы II почти сразу стали недолюбливать друг друга. В одном издании даже вышел материал о том, что Кейт Миддлтон заявила, что Меган Маркл пользовалась ей для роста по «королевской лестнице», а в ответ она жаловалась на чувство обделенности. Об этом пишет dni.ru.

Невесток внезапно затмила другая представительница королевской семьи, которую британцы считают будущей королевой. Речь идет о принцессе Анне — единственной дочери Елизаветы II.

www.globallookpress.com / Stephen Chung

Недавно Британская ассоциация пластических, реконструктивных и эстетических хирургов сообщила, что наследница Елизаветы II стала королевским покровителем организации. В заявлении организации в адрес принцессы было сказано очень много приятных слов.

Пользователи сети решили отправить Анну на трон.

«Хотел бы я, чтобы она стала следующей королевой. Она потрясающая», — написал один из интернет-завсегдатаев.

При этом жители Великобритании сбросили со счетов Маркл и Миддлтон, которые своими интригами фактически определили судьбу престола.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл потерпела поражение в суде с обвинившей ее в клевете сестрой.