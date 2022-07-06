Венгрии нечем заменить российские энергоносители

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Глава МИД Венгрии признал, что страна физически не может обеспечить необходимые объемы топлива без России.

Попытка общеевропейского бойкота российских энергоресурсов, похоже, окончательно потерпела фиаско. По словам главы МИДа Венгрии, поставки газа и нефти из нашей страны заменить сейчас нечем. Как сказал Петер Сийярто, поиск новых путей снабжения может занять несколько лет.

«Вопрос поставок энергоносителей — это не философский и не политический вопрос. Это сугубо вопрос физических возможностей. Почему мы просили освобождения от эмбарго? Потому что было бы физически невозможно обеспечить страну достаточным количеством энергоносителей», — заявил венгерский дипломат.