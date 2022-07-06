В Санкт-Петербурге «утиные блохи» атакуют отдыхающих: что делать с этой болезнью

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Основная причина заражения паразитарным заболеванием — купание в неположенных местах.

В Ленинградской области всплеск числа заразившихся так называемой «болезнью купальщика». В Роспотребнадзоре бьют тревогу — почти все реки и озера в регионе кишат паразитами, подцепить которых можно, даже просто окунувшись.

И один из главных индикаторов потенциально опасного водоема — утки. Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков рассказал о том, какой букет заболеваний эти птицы могут подарить отдыхающим.

Практически все тело Натальи покрыто красными точками. Острый зуд Наталия и ее муж почувствовали после купания в одном из безымянных маленьких озер под Петербургом.

«Я увидела, у него все тело покрыто прыщами, посмотрела на себя — было тоже, но не так. Потом решила почитать медицинские сайты и поняла, что у на церкариоз — „болезнь купальщика“. Мы не могли это терпеть, чесались и чесались», — пожаловалась Наталья.

Такие же симптомы у многих, кто искупался в реке. Особенно испугались родители, бросились к врачам, но через пару дней сыпь и зуд прошли. Но теперь многие из переболевших — в воду ни ногой даже в тридцатиградусную жару.

Когда-то чистейшая река в Ленобласти Оредеж и сейчас — одно из популярнейших мест отдыха петербуржцев. Правда, многие не знают, что купаться здесь запрещено.

Обычно в жаркую погоду пляж Шудибиль битком набит отдыхающими. Здесь купаются взрослые и дети. Но никого не пугает «цветущий Оредеж» и плавающие утки — разносчики церкарий, вызывающие «болезнь купальщиков».

Из-за церкарий, которых еще называют утиными блохами, вода уже который год не проходит проверку в Роспотребнадзоре — полна паразитов-шистосом. Но на табличку, предупреждающую, что купание запрещено, внимания почти не обращают.

«К сожалению, это позиция каждого человека: разрешать детям и принимает решение в отношении самого себя купаться или нет. Водоемы, которые у нас есть на территории поселения, не соответствуют нормам, и купание в них запрещено», — пояснила заместитель главы администрации МО «Вырицкое городское поселение» Ирина Герасимчук.

Чистых водоемов с каждым годом в России становится все меньше, говорят экологи. К примеру, в Петербурге этим летом безопасным признан всего один пруд — Ольгинский, в Ленинградской области — всего 18 рек и озер из нескольких сотен. Получается, в остальных водоемах даже один заплыв может обернуться тяжелыми последствиями, особенно для детей.

«Там, где птицы эти плавают, в воде могут находится личинки паразитов, которые на глаз не видны. Если ребенок долго плавал в воде, конечно, у него все тело поражено, то температура может быть», — рассказал паразитолог профессор Александр Бронштейн.

Ребенку достаточно побыть в грязном водоеме всего несколько минут, чтобы получить воспаления на теле. Зачастую даже аллергологи и дерматологи не в силах определить, что именно подхватил пациент, и порой назначают неверное лечение.

«В первую очередь, рекомендация, которую мы даем таким пациентам — это растереть нижние конечности, поскольку чаще всего высыпания на нижних конечностях, полотенцем, в ряде случаев, когда высыпания обильные, дать ребенку антигистаминные препараты», — дала совет кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных заболеваний ПИМУ Наталья Сенягина.

По словам биологов, отдыхающие зачастую сами виноваты в распространении так называемых «утиных блох». Люди подкармливают птиц, вот они и плывут поближе. Вот только далеко не на всех озерах Ленобласти, особенно в лесах, есть таблички о запрете купания. Поэтому об опасности для здоровья узнать можно уже после отдыха — на приеме у врача.