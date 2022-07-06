Аномальная засуха в Италии толкает страну к массовому голоду

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Больше всего от невероятно жаркой погоды страдают фермеры, но правительство пока не придумало, как решить проблему.

Без урожая в этом году могут остаться итальянские фермеры. В стране сильнейшая за последние 30 лет засуха — в пяти регионах объявлен режим ЧС.

Критическая ситуация с питьевой водой. Причем настолько, что жители уже готовы пить конденсат от кондиционеров. И это лишь один из изощренных способов экономить воду. Корреспондента «Известий» Айгуль Аджиева рассказала о невыносимой жаре в Европе.

Режим ЧС в Вероне ощущается на каждом шагу. Например, ездить по городу теперь можно только на грязных и пыльных машинах. Автомойки просто закрыли: они используют воду из-под крана, а именно ее власти считают питьевой и запретили использовать. Ближайшей помывки предстоит ждать как минимум до конца лета.

При этом вынужденный простой владельцам автомоек власти никак не компенсируют. Ссылаются на тяжелую экономическую обстановку, а как прожить без работы не говорят.

«Мы и так одну и ту же воду использовали по нескольку раз. У нас стоят системы очистки воды: помыл одну машину, собрал воду, отфильтровал, заполнил бак и моешь следующую — так несколько раз. В итоге воды мы использовали совсем немного. Но нет, нас даже никто не спросил, просто поставили перед фактом и все», — пожаловался владелец автомойки Эмануэль Балдо.

Со сложностями столкнулись и дорожные рабочие, укладывающие плитку. Им тоже нужна вода, но вентили на шлангах пришлось затянуть.

«Теперь носим воду ведрами, тут несколько сот метров, сказали экономить, воду не менять, вот и моем всю плитку целый день водой из одного ведра», — поделился рабочий.

В центре города все еще много туристов, а привычной беззаботности уже нет: солнце припекает с самого утра, температура — почти +40, но не то что умыться, даже утолить жажду теперь проблема.

В главном туристическом центре города у Колизея стоит только один ларек, в котором продают воду и «гранито» — молотый лед с вареньем. Очередь к единственному источнику не иссякает от рассвета и до самого закрытия.

Выручка, по словам продавщицы, подскочила в разы. Тем более, что и ценники на фоне дефицита переписали. Соцсети переполнены советами на тему экономии.

Можно купить насадки для уменьшения струи в кранах и бачках туалетов. Или вот совсем уж экзотическая идея — предлагают топить конденсат от кондиционеров. Но все это для обывателей. А вот что делать фермерам — непонятно. Нынешний урожай уже практически потерян, под угрозой и следующий. Поливать поля будет нечем: речная вода стала соленой!

«Той воды, что осталась в реке, уже не хватает, чтобы противостоять наступлению воды из моря. Это несколько километров русла, которые море просто отвоевало себе, и теперь эта река уже не подходит для орошения», — пояснила фермер Федерика Видали.

Призрак продовольственного кризиса маячит все сильнее — и не только в Италии. После введения санкций против России Европа, по сути, сама лишила себя импорта многих продуктов.

Поставки зерна с Украины пока не налажены, а собственные поля засыхают на глазах. Вот и во Франции, где жара до итальянской не дотягивает, тоже продолжается засуха. Без дождей любые попытки исправить ситуацию обречены на провал.

На разум и политическую волю европейских чиновников у фермеров надежды и подавно нет. Вот и появляются на полях такие послания всему миру: берегите воду. Пока она еще есть.