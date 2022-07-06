Главы Минфина и Минздрава Великобритании уволились из-за политики Джонсона

Фото: www.globallookpress.com / No. 10 Downing Street

Министры считают, что ситуация под руководством Джонсона не изменится.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид 5 июля подали в отставку. Они оба заявили, что премьер-министр Борис Джонсон подорвал их доверие. Об этом пишет EADaily.

Отмечается, что Сунак обосновал свое решение в письме премьер-министру тем, что законным ожиданием страны является надлежащее, компетентное и серьезное управление.

Экс-министр сослался на вотум недоверия, который был инициирован Консервативной партией против Джонсона несколько недель назад. Сунак написал, что ситуация под руководством Бориса Джонсона не изменится, и поэтому он не доверяет премьер-министру.

В отставку также подал торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Маррисон и несколько секретарей парламента страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что британское издание назвало Джонсона ходящим мертвецом, убивающим Великобританию.