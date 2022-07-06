ВСУ не спрятаться: «Смерчи» и «Искандеры» уничтожают украинских боевиков

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Оба комплекса отличает невероятная дальность стрельбы.

Российские военные нанесли удар по позициям боевиков. Для этого использовали реактивные системы залпового огня «Смерч». Они позволяют уничтожать цели, которые находятся за несколько десятков километров. При этом развернуть установки можно всего за несколько минут. Огонь корректируют с помощью беспилотников, это позволяет вести точную стрельбы и днем, и ночью.

«Особенность РСЗО „Смерч“ заключается в дальности стрельбы. По этому показателю в несколько раз превосходит „Грады“ и „Ураганы“», — пояснил начальник расчета Святослав.

С большего расстояния наносят удары тактические комплексы «Искандер». Их расчеты уничтожили командный пункт ВСУ. Для этого применили баллистическую ракету, которая способна поразить цель на расстоянии до 500 километров.

А сложная траектория и ложные электронные помехи делают ракеты неуловимыми для ПВО противника. Выход «Искандеров» всегда держится в тайне. А сразу после запуска расчеты меняют позиции.