Экстрасенс заявил, что мать Гогена Солнцева умерла из-за порчи

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Женщина якобы боялась, что мать Гогена Солнцева перепишет свое наследство на его сводного брата.

Экстрасенс Артем Бесов заявил, что мама Гогена Солнцева Людмила Кравцова умерла из-за его жены Полины. По его словам, супруга обращалась к магу с просьбой «убрать» свекровь. Об этом пишет dni.ru.

Женщину волновало, что мать может успеть переписать свое наследство на сводного брата артиста, а мужу ничего не достанется.

«Она не должна была уходить. В ее кончине я вижу след порчи на смерть. В этом виновата Полина», — рассказал экстрасенс.

Бесов отмечает, что супруге Солнцева не помогал. Однако вполне возможно, что это сделал другой маг, который своими чарами убил мать Гогена Солнцева.

О смерти матери Гогена Солнцева стало известно 3 июля. Перед кончиной она больше месяца провела в больнице из-за осложнений после коронавируса.