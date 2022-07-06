Суд приостановил деятельность КТК на 30 суток

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Компания планирует обжаловать это решение.

Районный суд Новороссийска принял решение приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консоциума на 30 суток из-за экологических нарушений. Об этом сообщили РИА «Новостям» в КТК.

Уточняется, что вице-премьер Виктория Абрамченко ранее поручила Ростехнадзору и Росморречфлоту оценить техсостояние опасных объектов КТК и соблюдение экологических требований при эксплуатации до 25 апреля.

Во время проверки компании специалистами Ространснадзора было выявлено несколько «документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. КТК должна была устранить нарушения до 30 ноября 2022 года.

В организации заявили, что, несмотря на то, что срок исполнения истекает 30 ноября, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд с планом о приостановлении деятельности на 90 суток.

«Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО „КТК-Р“ назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — цитирует сообщение КТК RT.

КТК вынужден исполнить решение суда, но оно будет обжаловано.

Как ранее писал 5-tv.ru, «Новая газета» сообщила о приостановке выхода издания после второго предупреждения РКН.