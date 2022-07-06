Актриса «фильмов для взрослых» Райли Рид родила первенца от каскадера

Фото, видео: Instagram* / hellorileyreid

Первые кадры малыша знаменитость опубликовала в социальных сетях.

Порноактриса Райли Рид родила ребенка от каскадера. о радостном событии она сообщила в социальных сетях.

Рид опубликовала несколько фото с круглым животом, а затем решила показать малыша. Несколько кадров с ним сделал ее супруг, латвийский каскадер Павел Петкун.

До этого ради мужчины она завязала с карьерой в индустрии для взрослых, хотя считалась там одной из главных знаменитостей. В год она зарабатывала до 10 миллионов долларов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Райли Рид рассказала о своем тотальном одиночестве из-за карьеры. Она опубликовала на YouTube ролик, в котором посоветовала девушкам не сниматься в фильмах для взрослых.

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