Грязное море и неприятный запах: Шепелеву не понравилось отдыхать в Адлере

Фото: Instagram* / dmitryshepelev

Телеведущий отдыхал на курорте вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой и детьми.

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что оказался в Адлере проездом. На фото, которое он опубликовала в социальных сетях, он запечатлен на берегу моря. Пляж усыпан камнями, на одном из которых сидит голубь. Несмотря на пейзаж, ведущий оказался недоволен.

Instagram* / dmitryshepelev

«Я мог вам соврать, что нахожусь на Лазурном берегу, но Google быстро уличит меня во лжи. Да, это Адлер. Попали сюда на день по недоразумению. В первый и последний раз. Все здесь не то — море грязное и запах неприятный», — сказал журналист.

Шепелев добавил, что любит наблюдать за детьми и собой. Обычно он строит из себя делового человека, которому постоянно что-то не нравится. А вот его сын Платон совсем другой — ему нужны только высокие волны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев неудачно попытался перевезти собак на самолете.

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