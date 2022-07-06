Грязное море и неприятный запах: Шепелеву не понравилось отдыхать в Адлере
Фото: Instagram* / dmitryshepelev
Телеведущий отдыхал на курорте вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой и детьми.
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что оказался в Адлере проездом. На фото, которое он опубликовала в социальных сетях, он запечатлен на берегу моря. Пляж усыпан камнями, на одном из которых сидит голубь. Несмотря на пейзаж, ведущий оказался недоволен.
«Я мог вам соврать, что нахожусь на Лазурном берегу, но Google быстро уличит меня во лжи. Да, это Адлер. Попали сюда на день по недоразумению. В первый и последний раз. Все здесь не то — море грязное и запах неприятный», — сказал журналист.
Шепелев добавил, что любит наблюдать за детьми и собой. Обычно он строит из себя делового человека, которому постоянно что-то не нравится. А вот его сын Платон совсем другой — ему нужны только высокие волны.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев неудачно попытался перевезти собак на самолете.
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