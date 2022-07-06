В Госдепе США ждут повод для встречи Блинкена и Лаврова

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Сейчас Вашингтон не считает уместной встречу Лаврова и Блинкена.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Россия должна дать повод для организации встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил во время брифинга.

Чиновник отметил, что сейчас Вашингтон не считает такой контакт уместным.

«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — сказал он.

Еще в мае этого года пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне считают, что время для контактов Блинкена и Лаврова еще не пришло.

Как ранее писал 5-tv.ru, из-за введения странами G7 запрета на импорт золота из России ей был нанесен значительный удар по этой статье дохода. Потери составят 19 миллиардов долларов.