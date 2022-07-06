Самый опасный день недели: китайский совет дня на среду, 6 июля

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Согласно прогнозу, в этот день не стоит рисковать. Опасности ждут и в делах, и даже в развлечениях.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 6 июля?

В среду ваши планы могут нарушиться, а ожидания рассыпаться в пыль. Энергии столкновения редко кого щадят, от них не скрыться. Единственное, что можно сделать — минимизировать ущерб.

Не планируйте на среду важных дел, встреч, сделок и подписания документов. Не ввязывайтесь в долгосрочные проекты, особенно с финансовыми обязательствами. Лучше дождаться благоприятной даты. Заниматься рекомендуется лишь обыденными делами.

Риск — тоже не для этой среды. Ведите себя максимально спокойно, откажитесь от экстремальных развлечений и спортивных состязаний. Посвятите этот день отдыху — физическому, эмоциональному и ментальному.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.