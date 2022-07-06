Прошел Новоалександровку и Попасную: молодой командир поведал о боях на Донбассе

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19-летний командир с позывным «Топал» попал на фронт сразу после детского приюта.

Командир с позывным «Топал», которому всего 19 лет, рассказал в интервью корреспонденту RT о том, как проходят бои на Донбассе.

«Первое ранение здесь пулевое. Я тогда был в Попасной, я тогда с первым СБ был. Мне 19 лет, прошел я Новоалександровку, Камышеваху, Попасную. Роль выполняли как пехота, штурмовой батальон. Мы впереди были», — рассказал он.

Он рассказал, что в Попасной он вынес из танка командира экипажа, который выжил после взрыва украинской гранаты.

«Отстреливался сколько мог, ствол заклинило у него, «укропы» потом залезли на танк и бросили туда гранату. Граната взорвалась. Он вылез оттуда, мы его потом еще доводили. Помог одного вывести, потом мы его еще выносили. Как он сам дошел, у него все ноги перебиты», — рассказал военный.

Тогда солдат получил свое первое ранение в плечо. Также украинский снайпер чуть не прострелил ему голову, когда «Топал» искал в одном из домов своих союзников.

«Я только шаг делаю, и мне в голову — бах. Осколки в руку поприлетали. Я все автомат, броню — все сбрасываю и пополз обратно», — рассказал Топал.

Он добавил, что во время боя отключается инстинкт самосохранения, и ты готов пожертвовать собой ради ребят или какой-то идеи.

«Ты осознаешь, что тебя в любой момент может убить. Либо ты умрешь с пользой, либо будешь обузой», — подытожил командир.

«Топал» добавил, что настроение сейчас боевое.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

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