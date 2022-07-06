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По словам эксперта, в разведении грибов нет ничего сложного.

Специалист по загородному земледелию Марина Рыкалина рассказала «Вечерней Москве», как вырастить грибы в домашних условиях. Эксперт отметила, что выращивать грибы дома несложно.

«Тут ничего сложного нет. Сейчас продают готовые наборы или просто мицелий, и там есть подробная инструкция. В брикете все есть: и питательная среда, и все остальное. Готовые брикеты просто ставите в прохладное место и поливаете», — рассказала Рыкалина.

Она подчеркнула: нельзя принести гриб из леса и с его помощью вырастить новый. Для этого нужно купить мицелий в магазине. Однако в домашних условиях хорошо растут не все грибы.

По словам Марины Рыкалиной, вешенка и шампиньон — самые простые для выращивания в домашних условиях. При удачном стечении обстоятельств урожай будет уже через два месяца.

Специалист уточнила, что грибы нужно «выдерживать» в течение двух-трех месяцев. Затем примерно через такое же время нужно снимать урожай.

Она отметила, что к выращиванию многих грибов необходимо готовиться весной, но некоторые из них можно начать выращивать и летом.

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