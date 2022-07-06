Посол РФ Келин: обращение Лондона по приговоренным наемникам перенаправили в ДНР

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Российский дипломат заявил, что сейчас власти Великобритании предпочитают вести диалог с Киевом по вопросу приговоренных к смерти наемников в ДНР.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вопрос британских наемников, которые осуждены в Донецкой Народной Республике на смертную казнь, Лондон не обсуждает с Москвой. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы. Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — рассказал дипломат.

Он добавил, что Лондон вместо этого предпочитает вести диалог с Киевом.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор был вынесен в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима.

Европейский суд по правам человека призвал Россию обеспечить неисполнение решения суда ДНР о смертном приговоре гражданам Великобритании. В Москве сказали, что по поводу судьбы наемников нужно общаться с руководством ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ЛНР нашли паспорт грузинского немника.